Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед планує особисто поспілкуватися з шістьма культовими ексгравцями клубу, аби повернути на Олд Траффорд менталітет переможців.

Португальський фахівець вважає, що тактичних змін недостатньо для відродження величі Червоних дияволів — команді потрібно повернути втрачену ідентичність.

За інформацією Goal, Аморім склав список із шести легенд клубу, яким він планує зателефонувати найближчим часом. До цього переліку увійшли такі ікони, як Ерік Кантона, Девід Бекхем, Рой Кін, Пол Сколз, Гаррі Невілл та Ріо Фердінанд .

Аморім хоче зрозуміти, що саме робило той самий Юнайтед сера Алекса Фергюсона непереможним, і як передати цей дух нинішньому поколінню гравців. Тренер прагне, аби легенди частіше з'являлися на базі в Каррінгтоні та взаємодіяли з командою, допомагаючи молодим футболістам усвідомити вагу емблеми, яку вони носять на грудях.

Цей крок є частиною масштабної перебудови, яку Аморім називає "наступним рівнем" реконструкції клубу. Він переконаний, що без зв'язку з минулим тріумфальним досвідом неможливо побудувати успішне майбутнє.