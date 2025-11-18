Іспанія

Англійський півзахисник прокоментував свою ситуацію в мадридському клубі.

Центральний півзахисник мадридського Атлетіко Конор Галлагер зізнався, що незадоволений кількістю ігрового часу, який отримує цього сезону.

25-річний англієць розпочав у старті лише чотири з шістнадцяти матчів іспанського клубу, проте запевняє, що залишається мотивованим та прагне допомагати команді.

"Ні, ні, звісно ж ні. Я не задоволений. Думаю, ніхто не може бути задоволеним, якщо він грає менше, ніж хоче. Але я продовжуватиму дуже старанно працювати, аби коли отримую шанс — міг допомогти команді. І, сподіваюся, отримаю більше можливостей виходити у стартовому складі.

Я дуже щасливий тут. Моя ціль — вигравати трофеї з Атлетіко, і я хочу відігравати більш важливу роль у команді. І, як уже казав, я працюватиму настільки наполегливо, наскільки можу, щоб отримати більше ігрового часу та допомагати команді", — цитує слова Галлагера видання AS.

Нагадаємо, останніми тижнями Конора Галлагера активно пов’язують із можливим переходом до Манчестер Юнайтед, який шукає підсилення в центр поля та може розглянути трансфер уже в січні.