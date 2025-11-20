Англія

Співвласник Челсі різко відповів на критику ЗМІ.

Тодд Боулі, який очолив клуб у 2022 році після продажу Романом Абрамовичем, відповів на хвилю критики з боку англійських ЗМІ, звинувативши їх у некомпетентності.

В інтерв'ю для Australian Financial Review американський бізнесмен поділився своїм ставленням до негативних відгуків:

"Іноді моя дружина та моя сім'я сприймають це інакше, ніж я. Я просто вважаю, що це ще одна людина, яка не знає, про що говорить", – заявив Боулі.

Конкретно щодо журналістів співвласник Челсі був ще більш різким:

"Англіські газети щодня нагадують які вони вони розумні і наскільки я дурень" — наголосив президент.

Незважаючи на складний старт, Боулі вважає, що клуб вийшов на висхідну траєкторію під керівництвом головного тренера Енцо Марески.

Італійський фахівець у своєму дебютному сезоні повернув синіх до Ліги чемпіонів, а також виграв Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.

Боулі висловив оптимізм щодо майбутнього клубу:

"Ви продовжуватимете спостерігати, як наша команда розвивається та зростає. Я дуже радий тому, як виглядає майбутнє" — сказав бізнесмен.

Він також додав, що одним із головних пріоритетів нового керівництва є зростання глобальної фанатської бази Челс" у всьому світі.