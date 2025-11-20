Співвласник Челсі різко відповів на критику ЗМІ.
Тодд Боулі Getty Images
20 листопада 2025, 16:25
Тодд Боулі, який очолив клуб у 2022 році після продажу Романом Абрамовичем, відповів на хвилю критики з боку англійських ЗМІ, звинувативши їх у некомпетентності.
В інтерв'ю для Australian Financial Review американський бізнесмен поділився своїм ставленням до негативних відгуків:
"Іноді моя дружина та моя сім'я сприймають це інакше, ніж я. Я просто вважаю, що це ще одна людина, яка не знає, про що говорить", – заявив Боулі.
Конкретно щодо журналістів співвласник Челсі був ще більш різким:
"Англіські газети щодня нагадують які вони вони розумні і наскільки я дурень" — наголосив президент.
Незважаючи на складний старт, Боулі вважає, що клуб вийшов на висхідну траєкторію під керівництвом головного тренера Енцо Марески.
Італійський фахівець у своєму дебютному сезоні повернув синіх до Ліги чемпіонів, а також виграв Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.
Боулі висловив оптимізм щодо майбутнього клубу:
"Ви продовжуватимете спостерігати, як наша команда розвивається та зростає. Я дуже радий тому, як виглядає майбутнє" — сказав бізнесмен.
Він також додав, що одним із головних пріоритетів нового керівництва є зростання глобальної фанатської бази Челс" у всьому світі.