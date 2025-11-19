Інше

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з головних категорій для вибору публіки — звання найкращого клубу світу.

І в 2025 році на нього претендують наступні колективи:

Аль-Ахлі (Саудівська Аравія)

Барселона (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Челсі (Англія)

Крістал Пелес (Англія)

Фламенгу (Бразилія)

Інтер Мілан (Італія)

Ліверпуль (Англія)

Наполі (Італія)

Ньюкасл (Англія)

Палмейрас (Бразилія)

Парі Сен-Жермен (Франція)

ПСВ (Нідерланди)

Пірамідс (Єгипет)

Спортінг Лісабон (Португалія)

Тоттенгем (Англія)

Обрати найкращого, на вашу думку, чоловічий клуб 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.