Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.
Getty Images
19 листопада 2025, 13:41
Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.
Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.
Одна з головних категорій для вибору публіки — звання найкращого клубу світу.
І в 2025 році на нього претендують наступні колективи:
Аль-Ахлі (Саудівська Аравія)
Барселона (Іспанія)
Баварія (Німеччина)
Челсі (Англія)
Крістал Пелес (Англія)
Фламенгу (Бразилія)
Інтер Мілан (Італія)
Ліверпуль (Англія)
Наполі (Італія)
Ньюкасл (Англія)
Палмейрас (Бразилія)
Парі Сен-Жермен (Франція)
ПСВ (Нідерланди)
Пірамідс (Єгипет)
Спортінг Лісабон (Португалія)
Тоттенгем (Англія)
Обрати найкращого, на вашу думку, чоловічий клуб 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.