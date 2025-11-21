Іспанець запалює в Португалії.
Samu Aghehowa, getty images
21 листопада 2025, 21:55
Лондонський Тоттенгем має намір придбати нападника Порту Саму Омородіона. Про це повідомляє TeamTalk.
За інформацією джерела, керівництво "шпор" бачить 21-річного іспанця в якості основного нападника на майбутнє.
Зазначається, що головний тренер лондонської команди Томас Франк вважає Омородіона ідеальним форвардом для своєї тактичної схеми. Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Саму Омородіон відіграв за Порту 14 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.