Англія

Іспанець запалює в Португалії.

Лондонський Тоттенгем має намір придбати нападника Порту Саму Омородіона. Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" бачить 21-річного іспанця в якості основного нападника на майбутнє.

Зазначається, що головний тренер лондонської команди Томас Франк вважає Омородіона ідеальним форвардом для своєї тактичної схеми. Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Саму Омородіон відіграв за Порту 14 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.