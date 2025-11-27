Англія

Ексгравець збірної Англії підписав контракт із Шеффілд Венсдей.

Правий вінгер Натан Редмонд поповнив склад Шеффілд Венсдей, передає офіційний сайт клубу.

Контракт із 31-річним англійцем розраховано до січня 2026 року. Фланговий нападник отримав футболку з номером 15.

Свій колишній клуб, а саме Бернлі, Редмонд залишив на правах вільного агента в липні 2025 року. За нього Натан провів 18 матчів, відзначившись одним асистом.

Раніше англієць також представляв Бешикташ, Саутгемптон, Норвіч Сіті, Бертон Альбіон і Бірмінгем Сіті (вихованець). На рахунку Редмонда 28 голів і 26 асистів у 276-ти поєдинках АПЛ. У березні 2017 року гравець уперше й наразі востаннє зіграв за збірну Англії (24 хвилини у виїзному товариському матчі проти Німеччини, поразка 0:1).

Нагадаємо, Шеффілд Венсдей перебуває на дні турнірної таблиці Чемпіоншипу. Нещодавно клуб позбавили 12-ти очок.