Ліга чемпіонів

Тренер Баєра розповів про план команди перед битвою з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Баєра Каспер Юльманн напередодні поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті розповів, як його команда планує стримувати одну з головних зірок суперника — Ерлінга Голанда.

За словами данського фахівця, окрема увага буде зосереджена на колективних діях, а не виключно на персональному опіці норвежця:

"Він один із найкращих форвардів світу, але футбол — це командна гра. Ми проаналізували його стиль, однак навіть попри це іноді неможливо стримати надзвичайний талант гравця з такою індивідуальною майстерністю. Побачимо, чи зможемо ми зупинити його та інших гравців суперника", — сказав Юльманн.

У нинішньому сезоні 25-річний нападник уже встиг забити 31 гол і віддати 3 асисти у 24 матчах за клуб і збірну, залишаючись одним із найнебезпечніших форвардів Європи.

Матч Манчестер Сіті – Баєр відбудеться у вівторок, 25 листопада, на стадіоні Етіхад. Початок гри — о 22:00 за київським часом.