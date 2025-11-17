Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Норвегії забив 16 голів у кваліфікації.

Норвегія успішно завершила виступ у кваліфікаційному турнірі, завоювавши путівку на світову першість вперше з 1998 року. У групі "тролі" посіли перше місце, вигравши всі матчі та випередивши команду Італії.

Загалом Норвегія забила 37 м’ячів у восьми поєдинках відбору. Лідер команди Ерлінг Голанд відзначився 16 голами, зокрема оформив дубль у останньому матчі проти Італії.

Таким чином, Голанд зрівнявся з рекордом Роберта Левандовські, забивши найбільшу кількість голів за один цикл європейського відбору на ЧС. Наразі він єдиний гравець, який перетнув позначку у 10 голів у кваліфікації на ЧС-2026, а серед інших претендентів на цей показник — Марко Арнаутович (Австрія) та Мемфіс Депай (Нідерланди).

Топ-6 бомбардирів в історії європейських відборів на ЧС:

1-2. Ерлінг Голанд (Норвегія) — 16 голів (відбір ЧС-2026)

1-2. Роберт Левандовські (Польща) — 16 (відбір ЧС-2018)

3. Кріштіану Роналду (Португалія) — 15 (відбір ЧС-2018)

4. Предраг Міятович (Югославія) — 14 (відбір ЧС-1998)

5-6. Мемфіс Депай (Нідерланди) — 12 (відбір ЧС-2022)

5-6. Гаррі Кейн (Англія) — 12 (відбір ЧС-2022)

Голанд відзначився в усіх восьми матчах кваліфікації, при цьому у другій частині циклу забив 12 з 16 голів, найбільшу кількість (5) — у матчі проти Молдови.

Завдяки результативності Голанда Норвегія вчетверте вийшла на чемпіонат світу. Востаннє команда пробивалася на мундіаль у 1998 році, дійшовши тоді до 1/8 фіналу.