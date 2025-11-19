Конкуренти залишились далеко позаду.
Ерлінг Голанд, Getty Images
19 листопада 2025, 08:35
Напередодні добіг завершення основний раунд європейської частини кваліфікації чемпіонату світу-2026.
За його підсумками національна збірна Норвегії пробилась до фінальної частини змагань, вигравши групу I з Італією, Ізраїлем, Естонією та Молдовою в складі.
Значна частина цього досягнення колективу Столе Сольбаккена належить її головному бомбардиру — нападнику Манчестер Сіті Ерлінгу Голанду.
Забивний норвежець у цьому відбірковому циклі відзначився 16 голами, що значно перевершує показники найближчих конкурентів у особі Марко Арнаутовича (Австрія), Мемфіса Депая (Нідерланди) та Гаррі Кейна (Англія), у яких по вісім м’ячів.
Таким чином Ерлінг став найкращим бомбардиром цього етапу змагань, а також повторив рекорд поляка Роберта Левандовські.