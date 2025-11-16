Фантастична команда Столе Сольбаккена готується нас дивувати вже на мундіалі.
Італія — Норвегія, Getty Images
16 листопада 2025, 23:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Італія — Норвегія 1:4
Голи: Еспозіто, 11 — Нуса, 63, Голанд, 78, 79, Странд Ларсен, 90+3
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні (Буонджорно, 86), Дімарко — Політано, Локателлі (Скамакка, 79), Барелла (Річчі, 86), Фраттезі (Крістанте, 68) — Ретегі, П. Еспозіто (Дзакканьї, 79).
Норвегія:
Нюланн — Р’єрсон, Аєр, Геггем, Меллер-Вольфе (Естігор, 88) — Торстведт (Осгор, 75), Берг (Торсбю, 64), Берге, Нуса — Серлот (Бобб, 76), Голанд (Странд Ларсен, 89).
Попередження: Барелла, Бастоні, Еспозіто