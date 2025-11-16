Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник дав емоційну обіцянку вивести Норвегію на ЧС вперше за 28 років.

Капітан збірної Норвегії Ерлінг Голанд заявив, що відчуває величезний тягар відповідальності за виведення своєї національної команди на Чемпіонат світу — подвиг, який не підкорявся країні з 1998 року.

Норвегія проводить бездоганний відбірковий цикл, вигравши всі сім матчів у своїй групі на шляху до ЧС-2026. Команда перебуває на порозі гарантованого місця у фінальній частині турніру.

Голанд був абсолютно ключовою фігурою в цьому успіху. Форвард Манчестер Сіті забив 14 із 33 голів збірної у кваліфікації. Напередодні вирішального матчу проти Італії, Голанд поділився своїми емоціями:

"Я відчуваю велику відповідальність за те, щоб вивести Норвегію на Чемпіонат світу. Я говорив про це багато років. На моїх плечах лежить великий тягар, і це те, над чим я працював з того часу, як прийшов у збірну в 2019 році", — сказав нападник.

Востаннє Норвегія грала на чемпіонаті світу у 1998 році, за два роки до народження Голанда.

"Норвегія жодного разу не кваліфікувалася на ЧС за мого життя, що є для мене дуже важливою річчю... Я зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося", — підсумував Ерлінг.