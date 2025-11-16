Нападник дав емоційну обіцянку вивести Норвегію на ЧС вперше за 28 років.
Ерлінг Голанд Getty Images
16 листопада 2025, 14:59
Капітан збірної Норвегії Ерлінг Голанд заявив, що відчуває величезний тягар відповідальності за виведення своєї національної команди на Чемпіонат світу — подвиг, який не підкорявся країні з 1998 року.
Норвегія проводить бездоганний відбірковий цикл, вигравши всі сім матчів у своїй групі на шляху до ЧС-2026. Команда перебуває на порозі гарантованого місця у фінальній частині турніру.
Голанд був абсолютно ключовою фігурою в цьому успіху. Форвард Манчестер Сіті забив 14 із 33 голів збірної у кваліфікації. Напередодні вирішального матчу проти Італії, Голанд поділився своїми емоціями:
"Я відчуваю велику відповідальність за те, щоб вивести Норвегію на Чемпіонат світу. Я говорив про це багато років. На моїх плечах лежить великий тягар, і це те, над чим я працював з того часу, як прийшов у збірну в 2019 році", — сказав нападник.
Востаннє Норвегія грала на чемпіонаті світу у 1998 році, за два роки до народження Голанда.
"Норвегія жодного разу не кваліфікувалася на ЧС за мого життя, що є для мене дуже важливою річчю... Я зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося", — підсумував Ерлінг.