Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Норвегії поділився емоціями після виходу команди на ЧС-2026 та розповів про ключові моменти кваліфікації.

Збірна Норвегії оформила історичну путівку на чемпіонат світу 2026 року після розгромної виїзної перемоги над Італією — 4:1 у заключному матчі кваліфікації.

Форвард національної збірної Норвегії Ерлінг Холанд поділився емоціями після гри:

"Я радий, але більше відчуваю полегшення. Багато тиску та всього іншого, і я це відчуваю. Але це весело. У матчі проти Італії була фантастична підтримка. Тепер побачимо багато людей в Норвегії, які святкуватимуть.

Ми зламали бар’єри та стали кращими індивідуальними гравцями. Люди справді зробили прориви, як Антоніо Нуса та Оскар Бобб, який виходить у старті за Манчестер Сіті. Для такої невеликої країни, якою ми є, це важливо усвідомлювати.

Я відчуваю, що це початок чогось великого. Просто важливо насолоджуватися моментом. 16 забитих голів у кваліфікації? Це про те, щоб потрапляти в ситуації, де я можу забивати, і сьогодні мені вдалося зробити це двічі. Це було абсолютно шалено. Я пишаюся і це просто фантастично. Той факт, що ми можемо приїхати сюди і виграти 4:1… показує, що ми трохи непередбачувані. Для всіх це добре знати», – сказав Холанд.

Після матчу тренер збірної Норвегії прокоментував історичне повернення на чемпіонат світу. Востаннє норвежці брали участь на мундіалі ще в 1998 році.