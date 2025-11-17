Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Норвегії прокоментував перемогу над Італією.

У гостьовому матчі восьмого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 напередодні національна збірна Норвегії обіграла Італію.

Італія — Норвегія 1:4 Відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

Після завершення гри головний тренер "свердл" Столе Сольбаккен прокоментував виступ власної команди.

"Оплески для Голанда від Сан-Сіро? Це пріоритет великих гравців. На цій арені вболівальники бачили Ібрагімовича, Шевченка, Дзанетті, Гулліта, Клінсманна...

Можливо, зрештою ми трохи перестарались із святкуваннями, і я перепрошую за це. Але люди на трибунах нас зрозуміли.

Повернення на чемпіонат світу? Після перемоги над Італією в Осло у нас було багато інших ігор, і тепер я відчуваю полегшення, і з кожною хвилиною я стаю щасливішим.

Моє майбутнє в збірній? Я поки що про це не думаю", — заявив норвезький фахівець.

Норвегія в підсумку фінішувала першою в групі I, тому гратиме на мундіалі наступного літа.