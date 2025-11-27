Ліга чемпіонів

Дві найкращих команди Європи виявили сильнішого.

Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс прокоментував перемогу над мюнхенською Баварією (3:1) в рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить ESPN.

"Подивіться на Баварію цього сезону – це найкраща команда в Європі. Можливо, тактично це був найскладніший матч для нас. Суперник дуже добре працює.

Ми персонально грали проти них у другому таймі. Думаю, що ми зіграли неймовірно у цьому матчі. Головний тренер дуже задоволений.

Так, цього сезону у нас зовсім інші відчуття. У команді багато лідерів. Ми рухаємось від матчу до матчу. Є спрага перемоги та бажання вигравати у кожній грі. Попереду ще довгий шлях – не захоплюватимемося", – сказав Райс.