У символічну збірну п'ятого туру увійшли гравці Арсеналу, ПСЖ, Реала, Марселя та інших клубів.
Деклан Райс, Getty Images
27 листопада 2025, 20:50
УЄФА оприлюднила символічну збірну п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
До команди тижня увійшли 11 виконавців, які найяскравіше проявили себе в останньому єврокубковому матч-районі.
У воротах місце отримав Марк Флеккен з Байера. Лінію оборони склали Анан Халайлі з Юніона, Хосе Марія Хіменес з Атлетіко, Єрді Схаутен з ПСВ та Марк Кукурелья з Челсі.
Лінію півзахисту сформували наступні гравці: Шарль де Кетеларе з Аталанти, Вітінья з ПСЖ, Деклан Райс з Арсеналу та Роберт з Копенгагена.
В атаці місця дісталися Кіліану Мбаппе з Реала та П’єру-Емеріку Обамеянгу з Марселя.
СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА 5-ГО ТУРУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: