Ліга чемпіонів

У символічну збірну п'ятого туру увійшли гравці Арсеналу, ПСЖ, Реала, Марселя та інших клубів.

УЄФА оприлюднила символічну збірну п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До команди тижня увійшли 11 виконавців, які найяскравіше проявили себе в останньому єврокубковому матч-районі.

У воротах місце отримав Марк Флеккен з Байера. Лінію оборони склали Анан Халайлі з Юніона, Хосе Марія Хіменес з Атлетіко, Єрді Схаутен з ПСВ та Марк Кукурелья з Челсі.

Лінію півзахисту сформували наступні гравці: Шарль де Кетеларе з Аталанти, Вітінья з ПСЖ, Деклан Райс з Арсеналу та Роберт з Копенгагена.

В атаці місця дісталися Кіліану Мбаппе з Реала та П’єру-Емеріку Обамеянгу з Марселя.

СИМВОЛІЧНА ЗБІРНА 5-ГО ТУРУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: