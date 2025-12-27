Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті.
Раян Шеркі, Getty Images
27 грудня 2025, 13:42
Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті зіграють у вісімнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Сіті Граунд.
Шон Дайч, після поразки від лондонського Фулгема (0:1), залучив до стартового складу Домінгеса в опорній зоні.
Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над лондонським Вест Гемом (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Ноттінгем Форест: Віктор — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — І. Жезус.
Запасні: Селс, Морато, Авонії, Дуглас Луїс, Калімуендо, Макейті, Баква, Зінченко, Ебботт.
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Рейндерс — Шеркі, Фоден — Голанд.
Запасні: Траффорд, Аке, Родрі, Савіо, Хусанов, Макайду, Мукаса, Льюїс, Гескі.
Гра Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.