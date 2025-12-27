СУБОТА, 27 ГРУДНЯ, 14:30 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Після призначення Шона Дайча команда поступово стабілізувала свою гру та відірвалася від зони прямого вильоту, однак питання результативності й досі залишається відкритим. У нинішньому сезоні Форест забив лише 17 м’ячів у 17 матчах, що змушує робити ставку передусім на компактну оборону й терпіння. Домашні матчі залишаються головним джерелом очок — саме на Сіті Граунд команда здатна створювати несподіванки.

Останні результати добре ілюструють нестабільність "лісників": перемоги над Вулвергемптоном (1:0) і Тоттенгемом (3:0) чергувалися з болючими поразками на виїзді від Евертона та Фулгема. Креатив у центрі поля забезпечує Морган Гіббс-Вайт, тоді як Елліот Андерсон відповідає за динаміку та швидкі переходи з оборони в атаку. Втім, проти команд, які тривалий час контролюють м’яч, Форесту часто доводиться захищатися майже всім складом.

Команда Пепа Гвардіоли підходить до гри в ідеальному ритмі — сім перемог поспіль у всіх турнірах і впевнена хода чемпіонською дистанцією. Сіті забив 41 м’яч у 17 турах АПЛ, пропустивши лише 16, що вкотре підкреслює баланс між атакою та обороною. Навіть за умов кадрових втрат глибина складу дозволяє гостям зберігати високий темп і контроль над матчами. Потенційний трансфер одного з найкращих гравців цього сезону АПЛ Антуана Семеньйо з Борнмута лише зміцнить цей аспект.

Останній поєдинок проти Вест Гема (3:0) став черговим підтвердженням ефективності: Ерлінг Голанд і Тіджані Рейндерс зробили результат ще до перерви. В очних зустрічах із Форестом "містяни" мають відчутну перевагу — чотири перемоги в п’яти останніх матчах, включно з кубковим успіхом на Вемблі навесні. З огляду на турнірну ситуацію, гості спробують захопити ініціативу з перших хвилин.