Ліга чемпіонів

Форвард Арсенала поділився емоціями від повернення до Леверкузена напередодні поєдинку 1/8 фіналу.

Нападник лондонського Арсенала Кай Гаверц, який свого часу захищав кольори Баєра, розповів про свої очікування від зустрічі з колишньою командою. Матч відбудеться сьогодні, 11 березня.

Баєр Леверкузен — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Слова футболіста наводить офіційний сайт УЄФА:

"Чудово знову тут опинитися. Я грав тут 10 років. Але зараз я приїхав, щоб перемогти з Арсеналом. Моя родина буде на трибунах".

Нагадаємо, що на загальному етапі Ліги чемпіонів "каноніри" посіли перше місце. Леверкузенський клуб фінішував на 16-й сходинці, а у стикових матчах переграв Олімпіакос.