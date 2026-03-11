Ліга чемпіонів

Форвард "сорок" розчарований результатом першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, попри забитий м'яч.

Нападник Ньюкасла Гарві Барнс поділився думками щодо нічиєї у першій зустрічі з каталонською Барселоною. Матч завершився з рахунком 1:1.

Слова футболіста наводить пресслужба УЄФА:

"Забити гол — це неймовірне відчуття, особливо коли можеш розділити цю радість із фанатами. Ми продемонстрували якісну гру. Ньюкасл домінував на полі, тому дуже прикро пропускати наприкінці зустрічі. Попереду на нас чекає матч-відповідь".

Друге протистояння Барселони та Ньюкасла відбудеться на стадіоні Камп Ноу 18 березня. Переможець цієї пари отримає путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.