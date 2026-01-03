Англія

Португалець хотів би продовжити працювати з італійським фахівцем.

Вінгер Челсі Педру Нету висловився про звільнення з посади головного тренера лондонської команди Енцо Марески. Його слова наводить Sky.

«Ми були не в курсі, але всі були засмучені. Коли я почув цю новину, я трохи здивувався, тому що тренер відмінно працював з нами.

Він провів неймовірний сезон минулого року, у нас був хороший сезон зараз, і, звичайно, ми хотіли досягти більшого. Ми завжди хотіли досягти більшого, але це футбол.

Для мене це трохи сумно, бо саме цей тренер дуже допоміг мені за цей час. Я багато чого в нього навчився. В особистому плані все теж було неймовірно, тому єдине, що я можу сказати, це спасибі.

Але це футбол. Доводиться проходити через це, і ми як команда вже переходимо до наступної гри», – сказав Нету.