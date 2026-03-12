Ліга чемпіонів

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні обіграв англійський Манчестер Сіті в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "галактікос" Тібо Куртуа прокоментував виступ власної команди.

"Дуже добрий виступ у нашому виконанні. Це лише перша половина дуелі, але я дуже задоволений роботою та інтенсивністю. Це було чудово.

Це правда, що в нас багато травм, але це не виправдання для нас. Це хороший результат, але це лише один крок. Я пам'ятаю минулі поразки на Етіхаді, тож усе можливо.

Вальверде? Я дуже вражений його грою. Він швидкий та сильний гравець, а також має добре поставлений удар. Ми трохи попрацювали над виходами до атаки на тренуваннях, і в грі все вийшло дуже добре. Третій гол узагалі був прекрасним.

Ми скористались високою лінією атаки Сіті сьогодні. Проти подібних команд легше виходити з-під тиску. Я дуже задоволений своїм гольовим пасом і всією командою.

Момент Пітарча? Ми завжди хочемо знайти вільного гравця перед власним штрафним, тому я віддав пас йому. Це хлопець, який любить володіти м'ячем, але... таке трапляється на тренуваннях, із кожним із нас. На щастя, я був достатньо швидким і вибив м’яч ногою з воріт. Радий, що сталось саме так.

Гравці Манчестер Сіті дуже високі, тоді як наш середній зріст — 1,75 або 1,80 метра. Для мене завданням на стандартні положення було не дати їм торкнутись м'яча. Одного разу вони заблокували мені рух.

Ми повинні продовжувати працювати над стандартами, бо наступного тижня вони шукатимуть щось нове. Під час їхнього першого кутового, наприклад, Семеньйо послизнувся, але це був хороший розіграш.

Шкода через пенальті Вінісіуса, але завжди є питання "а що, якби…". Вони ж теж могли забити. Можливо, якщо б Віні забив, то суперники зробили б рахунок 4:1.

Один із найкращих наших матчів у сезоні. Як і той проти Барси вдома. Було ще кілька, але я сподіваюсь, що ми зможемо взяти ці емоції, і зберегти це в нашій пам'яті до кінця сезону", — заявив бельгійський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.