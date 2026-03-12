Ліга чемпіонів

"Містяни" розбиті на Бернабеу.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився після поразки від мадридського Реала (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Важко говорити про це, тому що мені потрібно буде переглянути гру. На полі я відчував, що ми добре розпочали матч.

Ми не могли контролювати ситуацію, і я думаю, що наша команда дозволила емоціям вплинути на хід гри. Ми відчували себе комфортно і знаходили потрібні моменти, але після першого пропущеного голу повністю втратили контроль, перестали контролювати переходи і підбирання.

Коли граєш проти Реала, який знаходиться на такому рівні, доводиться за це платити дорогу ціну.

Це непростий стадіон. Ми звикли грати на таких аренах, як Енфілд і Сент-Джеймс Парк, де дуже важко. Потрібно пройти через такі моменти, щоб стати кращими, і сьогоднішня гра стала для всієї команди уроком.

Дуже прикро, що не забили, хоча ми віримо, що це ще можливо, тому що у футболі багато чого може статися. У перерві ми говорили: "Ситуація погана". Багато чого не повинно було статися, але, якщо забити один гол, можна повернутися в гру.

Рахунок 0:3 робить ситуацію ще складнішою. Зараз це сприймається дуже погано, дуже похмуро. Завтра буде інший день, і, звичайно ж, наступного тижня ми вийдемо на матч з думкою, що у нас є шанс.

Зараз саме той час, щоб проаналізувати і подивитися, що ми зробили не так. А наступного тижня, коли будемо готуватися, сподіватимемося, що зможемо щось зробити", – сказав Бернарду.

Матч-відповідь між Ман Сіті та Реалом відубеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.