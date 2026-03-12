Україна

Керманич Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні обіграв англійський Манчестер Сіті в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа прокоментував виступ власних підопічних.

"Результат сьогодні краще, аніж ви очікували, чи не так? Я дуже радий, наскільки Бернабеу та гравці насолодились цим моментом. Вони на це заслуговують, незважаючи на всі страждання та важку працю.

Зрозуміло, що ззовні не було відчуття великої впевненості в нашій команді. Але ми показали, що ми — Реал Мадрид, нас ніколи не слід скидати з рахунків.

Ми дуже добре вивчили, як грає Сіті, як хоче грати особисто Пеп, чого він хоче від своєї команди. Ми перекрили чимало траєкторій для передач, намагались не пресингувати високо, чого вимагає їхня гра, щоб прорватись за спини захисникам. І ми хотіли завдати їм проблем у контролі м'яча.

Вальверде? Йому неважливо, куди його поставити на полі. Я постійно втомлююсь розмовляти із ним про футбол — він тільки це й робить. Він — Хуаніто XXI століття. Усе, ким має бути гравець Реала — це Вальверде, він заслуговував на цю ніч.

Мені дуже сподобалась реакція Бернабеу на хибу з пенальті від Вінісіуса. Якщо хтось і оговтається від подібних невдач, то це він.

Я привітав також Пітарча з його виступом. Ми повинні цінувати гравців академії. Вони не коштували 30, 40 чи 50 мільйонів, але вони відчувають дух Реала і мають потенціал. Це джерело для нашої гордості — бачити, як вони змагаються та грають, бачити, як вони показують світові, на що вони здатні.

Якщо щось наразі від нас і далеко, то це кваліфікація до чвертьфіналу. Ми знаємо, якою командою є Сіті, і що чекає на нас у Манчестері. Я вже казав, що Пеп збирався нас чимось здивувати, і він це зробив. Він зробить це знову у матчі-відповіді", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.