Ліга чемпіонів

"Каноніри" врятувалися від поразки на останніх хвилинах.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після нічийного результату у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з леверкузенським Баєром (1:1).

«У цій грі були різні відрізки. Ми добре почали, створили чудовий момент, Мартінеллі влучив у перекладину. Ми частково домінували, але не доводили справу до кінця, а суперник діяв досить небезпечно.

Ми виявили неуважність після відновлення гри та пропустили. Потрібно було залишатися емоційно зібраними. Нам вдалося додати після замін і знайти спосіб досягти нічиєї.

Все вирішують деталі. Суперник робив певні речі, ми ні, і за це поплатилися.

Кай Гаверц вражаюче реалізував пенальті, був по-справжньому зосереджений. Це важливий гол.

Мадуеке провів дуже якісну гру. Змінив ритм, динаміку, з ним виникла загроза. Він дуже сильно вплинув на результат.

За тиждень нам треба скористатися перевагою свого поля. Зараз шанси рівні, і ми маємо багато роботи. Нам потрібно буде, щоб наші гравці показали максимум», – сказав Артета.

Матч-відповідь між Арсеналом та Баєром відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.