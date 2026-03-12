Ліга чемпіонів

Вбивча реалізація ПСЖ.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився після поразки від ПСЖ (2:5) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Ми не відреагували на невдачу належним чином. За рахунку 3:2 ми залишалися у грі. Потім Кварацхелія завдав неймовірного удару, і все. Ми були за крок від 3:3. У цей момент ми втратили голову. Ми не зберегли холоднокровність. Вони порушили наш пресинг та забили п'ятий гол. Відігратися після цього дуже складно, але можливо.

Як би ви не грали, ви у будь-якому випадку ризикуєте. Можна зробити довге закидання, і м'яч опиниться в сітці ваших воріт. Ви можете збудувати гру. Це ризик, яким ми йдемо. Я беру на себе відповідальність. Я відповідаю за це.

Прикро, тому що за рахунок цих моментів побудови ми краще контролювали гру. Якось вони забили п'ять м'ячів при xG 0,8. Це дуже важко зрозуміти.

У нас не так багато часу, щоби це переварити. Нам потрібно повертатися, готуватися до матчу з Ньюкаслом, а потім і з ПСЖ наступного тижня. Через помилки впевненість у собі завжди втрачається, але в нас дуже хороша команда. Ми не звинувачуємо себе за помилки, але й не повторюємо їх двічі», – сказав Росеньйор.