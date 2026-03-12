Ліга чемпіонів

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні обіграв англійський Манчестер Сіті в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Орельєн Чуамені прокоментував виступ власної команди.

"Були ігри, де ми не грали найкраще, але, як я вже казав, ми намагаємось зробити все можливе в кожній грі. Ми провели чудову гру, і нам, безумовно, потрібно продовжувати грати так само, якщо ми хочемо вигравати титули.

Ми знаємо, що нам потрібна стабільність. Якщо кожен гравець гратиме на своєму рівні, ми можемо досягти великих результатів. Ми зробили це сьогодні, але попереду ще багато ігор, які потрібно виграти. Ми повинні продовжувати працювати як команда.

Вальверде? Це щось неймовірне, більше нічого сказати. Він схожий на нападника. Він грав праворуч в атаці, але може грати на будь-якій позиції. Це гравець світового класу.

Моє пошкодження? Не знаю, побачимо завтра. Але це зараз не найважливіше. Найважливіше — це перемога, та те, що ми показали як команда", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.