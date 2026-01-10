Англія

Римський клуб цієї зими дуже активний на ринку.

Римський Лаціо вже на початку цьогорічного зимового трансферного вікна став частим гостем новин, оскільки команда Мауріціо Саррі запустила процес перегляду кадрів у власному складі.

Очікується значна кількість як підписань для "орлів", так і вихідних трансферів, і серед останнім цілком може опинитись перехід нігерійського атакувального півзахисника Фісайо Деле-Баширу.

24-річний виконавець нині перебуває на КАН-2025 у складі своєї національної збірної, а тим часом його виступами зацікавився англійський Ноттінгем Форест.

"Лісники" зробили запит трансферної інформації на адресу Лаціо й очікуватимуть завершення африканського турніру для перемовин із представниками футболіста, якого цілком можуть відпустити вже в взимку.

На рахунку Деле-Баширу 306 хвилин у вісьмох матчах цього сезону.