Англійська Астон Вілла домовилася про перехід півзахисника мадридського Атлетіко Конора Галлахера. Про це повідомляє Маттео Моретто.

 

За інформацією джерела, йдеться про орендну угоду до кінця поточного сезону з правом подальшого викупу 25-річного англійця.

 

Зазначається, що футболіст також дав згоду на повернення в англійську Премʼєр-лігу.

Цього сезону Конор Галлахер відіграв за Атлетіко Мадрид 27 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.