Черговий трансфер "Вілланів" ні підході.
Галлахер, Getty images
12 січня 2026, 19:53
Англійська Астон Вілла домовилася про перехід півзахисника мадридського Атлетіко Конора Галлахера. Про це повідомляє Маттео Моретто.
За інформацією джерела, йдеться про орендну угоду до кінця поточного сезону з правом подальшого викупу 25-річного англійця.
Зазначається, що футболіст також дав згоду на повернення в англійську Премʼєр-лігу.
Цього сезону Конор Галлахер відіграв за Атлетіко Мадрид 27 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.