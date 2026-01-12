Англія

Черговий трансфер "Вілланів" ні підході.

Англійська Астон Вілла домовилася про перехід півзахисника мадридського Атлетіко Конора Галлахера. Про це повідомляє Маттео Моретто.

За інформацією джерела, йдеться про орендну угоду до кінця поточного сезону з правом подальшого викупу 25-річного англійця.

Зазначається, що футболіст також дав згоду на повернення в англійську Премʼєр-лігу.

Цього сезону Конор Галлахер відіграв за Атлетіко Мадрид 27 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.