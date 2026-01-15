Англія

Вінгер "синіх" вважає, що мінімальна поразка від Арсенала залишає команді хороші шанси на успіх.

Аргентинський вінгер Челсі Алехандро Гарначо прокоментував підсумок першого півфінального матчу Кубка ліги, в якому його команда програла Арсеналу з рахунком 2:3. Гравець зазначив, що попри негативний результат, боротьба за вихід у наступну стадію ще триває.

"Я завжди намагаюся викладатися на максимум. Вийшовши на заміну, я прагнув допомогти команді, адже кожному гравцю приємно забивати голи.

На жаль, у цій зустрічі моїх зусиль виявилося замало для перемоги. Проте ще нічого не вирішено — перед матчем-відповіддю ми поступаємося лише в один м'яч", — наводить слова футболіста пресслужба лондонського клубу.

Матч-відповідь відбудеться 3 лютого на Емірейтс. "Сині" планують підійти до цього матчу у повній бойовій готовності, щоб ліквідувати відставання та здобути право зіграти у фіналі на Вемблі.