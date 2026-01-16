Інше

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Клубний сезон триває і на цих вихідних пройдуть кілька інтригуючих протистоянь у різних топ-чемпіонатах Європи і не тільки.

Ігровий вікенд розпочнеться у суботу з цікавого протистояння в англійській Прем'єр-лізі, де відбудеться битва двох Манчестерів — Юнайтед на Олд Траффорд прийме Сіті.

Також у суботу на вболівальників футболу чекає дуель в німецькій Бундеслізі, де зіграють Лейпциг та Баварія.

Насамкінець, на нас чекає фінальне протистояння в Кубку африканських націй-2025, де статус володаря трофею розіграють збірні Сенегалу та Марокко.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СІТІ

Субота, 17 січня, 14:30. Олд Траффорд, Манчестер. Головний арбітр — Ентоні Тейлор. Пряма трансляція на Setanta Sports

Через вісім днів після звільнення Рубена Аморіма Манчестер Юнайтед замінив його колишнім капітаном "червоних дияволів" Майклом Карріком за контрактом до кінця сезону. Це вже другий період роботи 44-річного фахівця на посаді головного тренера на Олд Траффорд після трьох матчів у листопаді/грудні 2021 року.

Каррік повертається через сім місяців після звільнення з Мідлсбро, і очолив МЮ, який зараз займає сьоме місце в Прем'єр-лізі, відстаючи від першої четвірки всього на три очки, незважаючи на те, що команда виграла лише один із останніх шести матчів.

Після трьох нічиїх з Вулвергемптоном, Лідсом та Бернлі в АПЛ відбулася домашня поразка з рахунком 1:2 від Брайтона в Кубку Англії минулого тижня — остання гра Даррена Флетчера у якості "ВО" головного тренера.

Негайно вплинути на хід гри проти Манчестер Сіті, а потім і лідера чемпіонату Арсеналу може виявитися непростим завданням для Карріка. У матчі проти Сіті на Етіхаді у вересні "червоні дияволи" програли з рахунком 0:3, а востаннє їм не вдавалося забити в обох зустрічах із "містянами" у сезоні-1973/74, у якому МЮ вилетів із вищого дивізіону. Тривожний дзвіночок, але далекий від істини, навіть з урахуванням нинішніх справ.

У відповідь на три прикрі нічиї в АПЛ на початку 2026 року Манчестер Сіті розгромив Ексетер Сіті (10:1) у Кубку Англії, а потім здобув важливу перемогу у першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла (2:0).

Придбаний у січні Антуан Семеньо без проблем вписався у команду Хосепа Гвардіоли після свого багатомільйонного трансферу з Борнмута, забивши два голи та двічі отримавши звання найкращого гравця матчу у двох іграх поспіль.

Сіті може похвалитися безпрограшною серією з 13 матчів у всіх турнірах (десять перемог та три нічиї). Незважаючи на сильну форму, "містяни", як і раніше, мають непросте завдання — скоротити шестиочкове відставання від лідера і головного суперника у боротьбі за титул — Арсеналу.

Вболівальники Сіті також можуть втішитись тим фактом, що "містяни" виграли більше виїзних матчів Прем'єр-ліги проти МЮ, ніж будь-яка інша гостьова команда (дев'ять).

РБ ЛЕЙПЦИГ — БАВАРІЯ

Субота, 17 січня, 19:30. Ред Булл Арена, Лейпциг. Головний арбітр — Саша Штегеманн. Пряма трансляція на Setanta Sports

Лейпциг домінував над Фрайбургом (2:0) у минулому матчі Бундесліги, обмеживши їхній показник очікуваних голів (xG) до 0,17, трьома ударами по воротах, з яких один влучив у ворота.

Покращення оборонних дій від "биків" стало довгоочікуваним полегшенням для Оле Вернера, чия команда програла з рахунком 1:3 у двох попередніх матчах, хоча це був четвертий сухий матч його підопічних у шести останніх іграх Бундесліги.

Лейпциг від Баєра, що займає шосте місце, відокремлює всього три очки, і розклад сил у турнірній таблиці після цих вихідних може виглядати зовсім інакше.

Останні виступи Лейпцига залишають бажати кращого: команда програла два матчі, раз зіграла внічию та виграла два з п'яти останніх зустрічей у Бундеслізі, забивши при цьому десять голів. Цього сезону команда Вернера провела дев'ять домашніх матчів, і єдина поразка була від Баєра наприкінці грудня.

Хоча гра Баварії останнім часом в обороні не була бездоганною, їхня атака була неймовірною: перед суботнім матчем баварці забили 15 голів у трьох останніх іграх.

Баварія уникла поразки у восьми останніх матчах, причому у семи з них здобула перемогу. Венсан Компані сподівається здобути п'яту перемогу поспіль на виїзді, і тріумф над Лейпцигом стане для команди 14 у 16 ​​виїзних матчах цього сезону.

Зараз Баварія впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Боруссію Дортмунд на дев'ять очок, так що навіть у разі невдачі, на що шансів обмаль, перевага баварців залишиться суттєвою.

СЕНЕГАЛ — МАРОККО

Неділя, 18 січня, 21:00. Спортивний комплекс Мулая Абдулли, Рабат. Пряма трансляція на MEGOGO

Цими вихідними у фіналі Кубка африканських націй-2025 зустрінуться Сенегал і Марокко.

Турнір, що розпочався напередодні Різдва і подарував чимало видовищних моментів, завершується в Рабаті, Марокко, де буде коронований новий переможець, після того, як діючі чемпіони, збірна Кот-д'Івуару, вибула на стадії чвертьфіналу.

У півфінальних матчах Сенегал мінімально обіграв Єгипет, а Марокко здобуло важку перемогу над Нігерією в серії пенальті, забезпечивши собі місце у вирішальному поєдинку між двома найбільшими африканськими країнами.

Тепер господарям поля належить подолати ще одного суперника — Сенегал, щоб здобути перший титул Кубка африканських націй за 50 років, адже їхню єдину перемогу в турнірі було здобуто ще у 1976 році.

Марокко має неймовірну форму на домашньому полі: команда не програвала вдома з листопада 2009 року, коли Камерун обіграв їх у відбірному матчі чемпіонату світу. З того часу вони не зазнали жодної поразки.

Марокканці мають пройти через сильний зірковий склад сенегальської команди, в якій є незліченна кількість гравців, здатних вирішити результат матчу, включаючи колишнього нападника Ліверпуля Садіо Мане, який показав себе у вирішальний момент та вивів "левів" у фінал.