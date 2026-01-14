Іспанія

Португальський півзахисник Бернарду Сілва може перебратися на Камп Ноу після завершення сезону.

Бернарду Сілва може змінити Манчестер Сіті на Барселону, про що повідомляє інсайдер Екрем Конур. Каталонський клуб виявляє серйозну зацікавленість у послугах 31-річного півзахисника, чий контракт із "містянами" наближається до завершення. Керівництво "блаугранас" сподівається оформити безкоштовний трансфер гравця вже влітку 2026 року.

Протягом цієї зими Барселона розраховує досягти попередньої домовленості з португальцем. Сільва виступає в АПЛ уже дев'ятий рік поспіль, і за цей час став одним із найнадійніших виконавців у складі чемпіонів Англії. У поточному сезоні на його рахунку 29 поєдинків, один забитий м'яч та три асисти.

За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 27 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай розпочав перемовини щодо літнього переходу Бернарду Сілви.