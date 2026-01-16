Англія

Містяни зробили пропозицію захиснику збірної Англії та готові закрити угоду з Крістал Пелас.

Манчестер Сіті серйозно налаштований підсилити свою лінію оборони зіркою Крістал Пелас Марком Геї. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, переговори щодо трансферу значно просунулися вперед.

За інформацією журналіста, містяни вже зробили пропозицію самому гравцеві щодо умов особистого контракту. Клуб Пепа Гвардіоли діє рішуче і готовий перейти до фінальної стадії переговорів безпосередньо з Крістал Пелас, щоб узгодити суму трансферу.

Повідомляється, що містяни готові запропонувати близько £30 мільйонів, оскільки контракт Геї закінчується вже влітку, і він може стати вільним агентом. Пеп Гвардіола прагне підсилити центр захисту через серію травм ключових гравців — Рубена Діаша, Джона Стоунза та Йошко Гвардіола. Геї розглядається як ідеальне доповнення завдяки своєму досвіду в АПЛ.

Раніше інтерес до Геї виявляв Ліверпуль, але наразі саме Ман Сіті зараз очолює гонку за підпис гравця, прагнучи завершити перехід до закриття зимового трансферного вікна.