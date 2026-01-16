Англія

Лондонський клуб веде активні переговори щодо трансферу єгипетського нападника вже у січні.

Форвард Манчестер Сіті Омар Мармуш може змінити клубну прописку до закриття зимового трансферного вікна. За даними видання TEAMtalk, у послугах футболіста серйозно зацікавлений Тоттенгем. Повідомляється, що переговорний процес між клубами вже перебуває на просунутій стадії.

Саме бажання гравця може стати ключовим фактором у цій угоді — Мармуш готовий залишити склад "містян" вже цього місяця. Нагадаємо, що єгиптянин приєднався до Манчестер Сіті лише рік тому, перейшовши з Айнтрахта за 75 мільйонів євро, а його чинний контракт розрахований до літа 2029 року.

Проте закріпитися в основі команди Пепа Гвардіоли нападнику поки не вдалося. У поточному сезоні він провів 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та одним асистом.

