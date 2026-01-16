Англія

Іспанець вірить у шведа.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про нападника команди Віктора Йокереса. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Віктор — дуже вимоглива людина. Він знає, який рівень нам потрібний.

Він справді хоче виправдати всі наші очікування. Віктор дуже старається, має дуже стабільний вигляд. Думаю, що в матчі проти Челсі він провів чудову гру та забив гол, який допоміг нам виграти.

Віктор встановив стандарти з огляду на те, що він зробив за останні кілька років, і всі очікують, що він їх підтримуватиме», – сказав Артета.

Цього сезону Віктор Йокерес відіграв за Арсенал 25 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.