Німеччина

У подовженні 18 туру чемпіонату Німеччини.

Боруссія Д ледь не упустила перемогу над Санкт-Паулі (3:2)

Джелі засилля Бранда та Адеємі забезпечили перевагу у два мʼячі, але гості не збиралися миритися з поразкою та відновили паритет впродовж десяти хвилин. На останніх хвилинах доданого часу господарі заробили право на пробиття пенальті. Джан впевнено реалізував одинадцятиметровий

Боруссія Д – Санкт-Паулі 3:2

Голи: Брандт 45+1, Адейемі 54, Джан 90+6 (п) – Сендс 62, Джонс 72

Боруссія Д: Кобель – Шлоттербек, Антон, Джан – Свенссон, Нмеча (Чуквуемека, 84), Беллінгем, Рюерсон (Коуто, 71) – Брандт (Озджан, 83), Адейемі (Байєр, 71) – Сілва (Гірасі, 71)

Санкт-Паулі: Василь – Метс, Валь, Дзвигала (Андо, 64) – Рітцка (Оппі, 64), Сміт, Сендс, Пирка – Лаже, Фудзіта – Карс (Джонс, 64)

Гоффенгам мінімально здолав Баєр у боротьбі за Лігу Чемпіонів (1:0)

Підопічні Ільцера у дебюті гри вийшли вперед. Бюргер відправив мʼяч у сітку. Господарі втримали перемогу та здобули дуже важливі три очки у боротьбі за путівку у єврокубки.

Гоффенгайм – Байєр 1:0

Гол: Бюргер 9

Гоффенгайм: Бауманн – Бернардо, Хайдарі, Гранач, Цоуфал – Бюргер, Авдуллаху – Прасс (Жандре, 79), Аслані (Премель, 69), Крамаріч (Морштедт, 79) – Лемперле (Бебу, 90+1)

Байєр: Флеккен (Бласвіх, 60) – Куанса, Баде, Андріх – Грімальдо, Гарсія, Фернандес (Кофане, 46), Артур (Маза, 46) – Поку (Телла, 74, Гофманн, 82), Тільман – Шик

Гамбург та Боруссія М мʼячі не забивали (0:0)

Гамбург – Боруссія М 0:0

Вольфсбург з Гайденгаймом розійшлися миром (1:1)

На гол Бека наприкінці першого тайму, відповів Єнц у заключні хвилини другої 45-хвилинки.

Вольфсбург – Гайденгайм 1:1

Голи: Єнц 80 – Бек 45+1

Кельн здобув вольову перемогу над Майнцом (2:1)

Белль на 29 хвилині відкрив рахунок вивівши гостей вперед. Після перерви, козли перехватили ініціативу та забили два мʼячі. Героєм матчу став Ахе. Німецький нападник зробив дубль.

Кельн – Майнц 2:1

Голи: Ахе 56, 85 – Белл 29