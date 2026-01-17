Іспанія

Талановитий півзахисник погодив переїзд до Франції.

Півзахисник Барселони Дро (Педро Фернандес) офіційно поінформував каталонський клуб про свій намір продовжити кар'єру в Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, усна домовленість між футболістом та французьким грандом перебуває на фінальній стадії після того, як сьогодні була розкрита детальна пропозиція парижан. У ПСЖ висловлюють впевненість в успішному завершенні трансферу.

Наступним кроком стане юридичне оформлення переходу. ПСЖ має намір активувати клаусулу в контракті гравця, яка становить 6 мільйонів євро. Таким чином, Барселона втрачає одного зі своїх вихованців, який вирішив змінити Ла Лігу на Лігу 1.

