Іспанія

Головний тренер Барселони прокоментував чутки про можливий відхід 18-річного півзахисника та наголосив на важливості відданості команді.

Ганс-Дітер Флік висловився щодо інформації про те, що атакувальний хавбек каталонців Дро Фернандес може залишити клуб у найближчий час. Німецький спеціаліст відмовився давати розгорнуту оцінку до моменту офіційного оголошення, проте натякнув на своє ставлення до подібних ситуацій.

"Я говоритиму про це тоді, коли все стане офіційно. Не раніше", — коротко відповів Флік на запитання про рішення гравця піти.

Коментуючи тенденцію, коли молоді футболісти прагнуть якнайшвидше грати на елітному рівні, тренер зазначив: "Я не хочу відповідати зараз, оскільки як тренер я вкладаю багато енергії у гравців, щоб вони ставали кращими. Але навколо них дуже багато людей. Якщо Дро врешті перейде в інший клуб — запитайте мене, і я відповім, але не зараз", — наголосив наставник.

Флік також зробив чіткий акцент на філософії клубу та вимогах до футболістів:

"Ми —Барса, один із найкращих клубів світу. Це схоже на те, що я кажу про гравців Ла Масії: ми даємо їм можливість грати й довіряємо їм. Якщо ти хочеш грати за Барсу — ми будемо з тобою на всі 100%. Це те, що я хочу бачити від інших футболістів. Гравці, які хочуть грати за Барселону, повинні віддавати всього себе — кольори клубу потрібно захищати. Ті, хто цього не хоче, мені не потрібні", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Дро Фернандес вирішив залишити Барселону взимку, скориставшись клаусулою у розмірі 6 млн євро, та близький до переходу в ПСЖ.