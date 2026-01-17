Іспанія

Контракт розрахований до кінця сезону, можливий постійний трансфер.

Півзахисник Жирони Джон Соліс офіційно став гравцем Бірмінгема на правах оренди. Договір розрахований до кінця сезону 2025/26, а в ньому передбачено опцію обов’язкового викупу, якщо гравець досягне визначених цілей у новому клубі.

21-річний колумбієць виступав за Жирону з 2023 року. У поточному сезоні Соліс провів 14 матчів у всіх турнірах за каталонців, але не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що минулого тижня Жирона здобула важливу перемогу над Еспаньйолом (2:0) у 20-му турі Прімери. Дубль із пенальті оформив український форвард Владислав Ванат, який став найкращим гравцем матчу за версією Ла Ліги.

Після цієї перемоги Жирона піднялася на дев’яте місце в таблиці Ла Ліги, набравши 24 очки. Наступний поєдинок команда Мічела проведе проти Хетафе 26 січня.