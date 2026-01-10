Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, який відбувся 9 січня 2026 року.

У матчі 1/32 фіналу Кубка Англії Ноттінгем Форест вилетів із турніру після справжнього футбольного спектаклю проти Рексема. Основний і додатковий час завершилися бойовою нічиєю 3:3, а в післяматчевій лотереї точнішими були господарі — 4:3.

Рексем агресивно розпочав зустріч і вже в першому таймі створив солідний гандикап. Ліберато Какаче та Олівер Ретбоун покарали гостей за грубі помилки в захисті, дозволивши своїй команді піти на перерву з двома голами переваги.

Після відпочинку Ноттінгем Форест суттєво активізувався. Ігор Жезус повернув інтригу, але невдовзі Домінік Хаєм знову відновив комфортну різницю для Рексема.

Розв’язка основного часу стала кульмінацією матчу. Каллум Гадсон-Одой узяв гру на себе, оформивши дубль, а його гол на 89-й хвилині перевів протистояння в овертайм. У додаткові 30 хвилин команди діяли обережно й більше не забивали.

У серії пенальті ключову роль зіграв воротар Рексема Артур Оконкво. Він парирував удари Ігора Жезуса та Омарі Гатчінсона, забезпечивши своїй команді історичний прохід до наступного раунду.

ДО ВАШОЇ УВАГИ ВІДЕО НАЙКРАЩИХ МОМЕНТІВ МАТЧУ РЕКСЕМ — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ У РАМКАХ 1/32 ФІНАЛУ КУБКА АНГЛІЇ-2025/26:

CЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ:

*Рексем — Ноттінгем Форест 3:3 (4:3 — пен.)

Голи: Какаче, 37, Ретбоун, 40, Хаєм, 74 — Ігор Жезус, 64, Гадсон-Одої, 76, 89

