ВІВТОРОК, 10 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ МЕТРАПОЛІТАНО СТЕДІУМ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК (НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Атлетіко Мадрид останнім часом виглядає доволі стабільно. Команда Дієго Сімеоне виграла чотири з п’яти останніх матчів у всіх турнірах, а нещодавно також залишила за бортом Кубка Іспанії Барселону, здобувши перемогу за сумою двох поєдинків. У Ла Лізі мадридці теж не збавляють обертів — у попередньому матчі вони переграли Реал Сосьєдад із рахунком 3:2, вкотре підтвердивши свою небезпечність в атаці.

У Лізі чемпіонів Атлетіко цього сезону поєднує результативну гру попереду з певними проблемами в обороні. Команда забила 17 голів у восьми матчах турніру, але й пропустила 15. Водночас на своєму полі мадридці традиційно виступають дуже переконливо — Метраполітано залишається серйозною фортецею для суперників. Однією з головних надій господарів є атакувальний дует Александера Серлота та Хуліана Альвареса, які вже відзначилися низкою важливих голів у єврокубковій кампанії.

Для Тоттенгема ж Ліга чемпіонів стала своєрідною віддушиною на тлі кризових результатів у внутрішніх турнірах. У європейській кампанії лондонці виглядали дуже переконливо на етапі ліги, де здобули п’ять перемог і фінішували серед лідерів таблиці, випередивши чимало грандів. Зокрема, вони обіграли Боруссію Дортмунд та Айнтрахт Франкфурт, а також поступилися лише чинному чемпіону турніру ПСЖ.

Втім, у внутрішніх змаганнях ситуація для "шпор" залишається катастрофічною. Команда Ігора Тудора переживає затяжну серію невдач і не може перемогти в Прем’єр-лізі вже протягом одинадцяти матчів. Останнім ударом стала поразка від Крістал Пелес, після якої тиск на хорватського наставника лише посилився. Проте у Лізі чемпіонів Тоттенгем все ще виглядає конкурентним — зокрема, завдяки організованій грі в обороні та швидким переходам у атаку.

Очікується, що мадридці спробують одразу захопити ініціативу та скористатися фактором домашнього поля, адже на Метраполітано команда Сімеоне регулярно забиває по кілька м’ячів. Водночас Тоттенгем має достатньо якості, щоб створювати проблеми навіть таким суперникам, особливо якщо зможе повторити свої найкращі європейські виступи цього сезону. На папері фаворитом виглядає Атлетіко, однак інтрига в цьому протистоянні безумовно зберігається.