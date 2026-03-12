Іспанія

Півзахисник змушений припинити заняття і працюватиме в тренажерному залі.

Півзахисник мадридського Атлетіко Пабло Барріос зазнав м’язового пошкодження під час фінальної частини тренування у четвер, 12 березня.

За інформацією клубної пресслужби, гравець відчув дискомфорт і достроково завершив сесію. Медичне обстеження підтвердило травму м’язів правого стегна.

Найближчим часом Барріос проходитиме відновлення та тренуватиметься в тренажерному залі, аби уникнути ускладнень і повернутися до ігрового процесу.

У поточному сезоні півзахисник Атлетіко провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість іспанського футболіста становить 65 мільйонів євро.