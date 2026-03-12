Ліга чемпіонів

Скандал в Леверкузені.

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сміон Рольфес висловився щодо призначеного пенальті у ворота німців на 89-й хвилині матчу з Арсеналом (1:1).

"Раніше, до введення ВАР люди говорили, що одного дотику недостатньо для призначення пенальті.

Сьогодні ж ми просто дивимося, чи був взагалі контакт. Тоді у нас буде багато пенальті. Для мене кришталево ясно, що пенальті не було. Всі це розуміють.

Раніше на міжнародному рівні були якісь стандарти боротьби, зараз ми далекі від цього", – сказав Рольфес.

Завдяки цьому пенальті Арсенал зумів вирвати нічию проти Баєра.