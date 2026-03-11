Команда Каспера Юльманна зіграла майже ідеальний матч на власному полі, окрім моменту наприкінці зустрічі.
Баєр — Арсенал, Getty Images
11 березня 2026, 21:42
Баєр — Арсенал 1:1
Голи: Андріх, 46 — Гаверц, 89 (пен.)
Баєр: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тапсоба — Поку, Паласіос (Е. Фернандес, 82), Гарсія, Грімальдо — Тер’є (Гофманн, 81), Маза (Тілльман, 74) — Кофане.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Сака (Мадуеке, 60), Езе (Жезус, 82), Мартінеллі — Йокерес (Гаверц, 75).
Попередження: Андріх, Поку, Паласіос, Грімальдо — Мартінеллі, Субіменді, Гаверц