Ліга Європи

Український форвард зіграє з перших хвилин у вирішальному поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА, у якому Ліон прийматиме Сельта.

Український форвард Роман Яремчук вийде на поле з перших хвилин цієї зустрічі. Для нападника це буде чергова можливість проявити себе після зимового переходу — наразі він провів сім матчів за Ліон у всіх турнірах, відзначившись одним голом і одним асистом.

Зазначимо, що минулого тижня Яремчук провів свій дебютний матч у поточній єврокубковій кампанії. Нападник виступає за французький клуб на правах оренди до кінця сезону, яка обійшлася Ліону у 1,5 млн євро. Угода також передбачає опцію викупу за 5 млн євро.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився нічиєю 1:1. Матч-відповідь відбудеться у Ліоні, початок зустрічі запланований на 19:45 за київським часом.