Капітан Манчестер Сіті може стати вільним агентом влітку та розглядає варіант із "блаугранас".
28 березня 2026, 00:40
Капітан та атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва нібито активно працює над можливим переходом до Барселони влітку. Про це повідомляє Diario SPORT.
За інформацією джерела, 31-річний португальський півзахисник стане вільним агентом після завершення контракту 30 червня, що відкриває йому шлях до безкоштовного трансферу. Сілва давно висловлює симпатію до ідеї виступів за Барселону і прагне реалізувати цей перехід.
У процесі також активно задіяний агент футболіста Жорже Мендеш, який підтримує тісні контакти з керівництвом каталонського клубу та президентом Жоаном Лапортою.
Водночас у Барселоні існують сумніви щодо трансферу через вік гравця та його тактичну сумісність із поточною моделлю команди. Остаточне рішення очікується з боку спортивного директора Деку, який формує атакувальну структуру клубу на сезон 2026/27.