Капітан Манчестер Сіті може стати вільним агентом влітку та розглядає варіант із "блаугранас".

Капітан та атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва нібито активно працює над можливим переходом до Барселони влітку. Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, 31-річний португальський півзахисник стане вільним агентом після завершення контракту 30 червня, що відкриває йому шлях до безкоштовного трансферу. Сілва давно висловлює симпатію до ідеї виступів за Барселону і прагне реалізувати цей перехід.

У процесі також активно задіяний агент футболіста Жорже Мендеш, який підтримує тісні контакти з керівництвом каталонського клубу та президентом Жоаном Лапортою.

Водночас у Барселоні існують сумніви щодо трансферу через вік гравця та його тактичну сумісність із поточною моделлю команди. Остаточне рішення очікується з боку спортивного директора Деку, який формує атакувальну структуру клубу на сезон 2026/27.