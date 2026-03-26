"Сороки" працюють над новою угодою на тлі інтересу інших клубів до футболіста.
Льюїс Майлі, Getty Images
26 березня 2026, 20:25
Півзахисник Льюїс Майлі може отримати новий контракт від Ньюкасла. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 19-річного англійця зацікавлені кілька топ-клубів Європи.
Через це керівництво "сорок" хоче забезпечити нову угоду для свого вихованця, на якого клуб розраховує в майбутньому.
Нинішнього сезону Майлі провів 30 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.
Після 31 туру Ньюкасл набрав 42 очки та посідає 12 місце в АПЛ.