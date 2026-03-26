Англія

"Сороки" працюють над новою угодою на тлі інтересу інших клубів до футболіста.

Півзахисник Льюїс Майлі може отримати новий контракт від Ньюкасла. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного англійця зацікавлені кілька топ-клубів Європи.

Через це керівництво "сорок" хоче забезпечити нову угоду для свого вихованця, на якого клуб розраховує в майбутньому.

Нинішнього сезону Майлі провів 30 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.

Після 31 туру Ньюкасл набрав 42 очки та посідає 12 місце в АПЛ.