Півзахисник Льюїс Майлі може отримати новий контракт від Ньюкасла. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного англійця зацікавлені кілька топ-клубів Європи.

Через це керівництво "сорок" хоче забезпечити нову угоду для свого вихованця, на якого клуб розраховує в майбутньому.

Нинішнього сезону Майлі провів 30 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.

Після 31 туру Ньюкасл набрав 42 очки та посідає 12 місце в АПЛ.