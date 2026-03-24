Серія невдалих результатів не змусила керівництво "сорок" переглянути позицію щодо тренера.
24 березня 2026, 19:59
Головний тренер Ньюкасл Едді Гау зберігає підтримку керівництва клубу, незважаючи на останні невдалі результати команди. Про це повідомляє talkSPORT.
Після болючої поразки від принципового суперника Сандерленда з рахунком 1:2 "сороки" опустилися на 12-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда програла шість із дев’яти останніх матчів чемпіонату, що поставило під загрозу її шанси на потрапляння до єврокубків.
Втім, у клубі не поспішають із радикальними рішеннями. Гау має значний кредит довіри завдяки попереднім успіхам — він двічі виводив Ньюкасл до Ліги чемпіонів після свого призначення у 2021 році.
Крім того, під керівництвом англійця команда минулого сезону здобула перемогу в Кубку англійської ліги, що стало першим трофеєм для клубу за 70 років. Саме ці досягнення наразі дозволяють Гау зберігати свою посаду та довіру босів Ньюкасла, попри непростий відрізок сезону.