Серія невдалих результатів не змусила керівництво "сорок" переглянути позицію щодо тренера.

Головний тренер Ньюкасл Едді Гау зберігає підтримку керівництва клубу, незважаючи на останні невдалі результати команди. Про це повідомляє talkSPORT.

Після болючої поразки від принципового суперника Сандерленда з рахунком 1:2 "сороки" опустилися на 12-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда програла шість із дев’яти останніх матчів чемпіонату, що поставило під загрозу її шанси на потрапляння до єврокубків.

Втім, у клубі не поспішають із радикальними рішеннями. Гау має значний кредит довіри завдяки попереднім успіхам — він двічі виводив Ньюкасл до Ліги чемпіонів після свого призначення у 2021 році.

Крім того, під керівництвом англійця команда минулого сезону здобула перемогу в Кубку англійської ліги, що стало першим трофеєм для клубу за 70 років. Саме ці досягнення наразі дозволяють Гау зберігати свою посаду та довіру босів Ньюкасла, попри непростий відрізок сезону.