Англія

Манкуніанці розглядають підписання Майлса Льюїс-Скеллі, Натаніеля Брауна та Льюїса Голла для підсилення флангів оборони у літнє трансферне вікно.

Фланговий захисник Майлс Льюїс-Скеллі, правами на якого володіє лондонський Арсенал, залишається у сфері інтересів Манчестер Юнайтед. Про це рапортують журналісти Sky Sports.

Джерело зазначає, що "червоні дияволи" розраховують підписати латераля в літнє трансферне вікно. Також манкуніанці стежать за Натаніелем Брауном із Айнтрахта та Льюїсом Голлом із Ньюкасла.

У нинішньому сезоні-2025/26 19-річний Льюїс-Скеллі провів 14 матчів в АПЛ, у яких отримав три жовті картки. Натаніель Браун демонструє яскраву гру в Бундеслізі, маючи в активі 4 голи та 4 асисти, а Льюїс Голл став стабільним гравцем основи "сорок".

За підсумками 31 туру АПЛ Манчестер Юнайтед посідає третє місце в таблиці, відстаючи від лідера — Арсенала — на 15 очок. Свій останній матч підопічні Майкла Карріка зіграли внічию з Борнмутом (2:2).