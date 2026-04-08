Ліга чемпіонів

Керманич Арсеналу прокоментував перемогу над Спортінгом.

Лондонський Арсенал у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграв лісабонський Спортінг на полі суперників.

Спортінг — Арсенал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Надзвичайно задоволений таким результатом. Це був важливий вечір, важливий момент у сезоні. Особливо з огляду на те, як ми підходили до цього матчу. Думаю, нам було, що доводити.

Учора я говорив про ідентичність та те, що я хотів бачити на полі. Це зрештою й відбувалось на полі. Звичайно, у роздягальні змінився настрій перед грою. А вже потім ми гідно зіграли з нашим суперником. Це було дуже складно, дуже важко грати на цьому стадіоні. Розумію, чому вони виграли тут 17 ігор поспіль. Вони не програвали дуже давно і справді заслужили на таку серію.

У нас були моменти справжнього домінування за ходом гри з багатьма епізодами в штрафному майданчику та навколо нього. Не вистачало бути трохи більш чіткими та різкими. Але ми спрямували цю двоматчеву дуель у тому напрямку, куди й хотіли.

Але ми також зрозуміли, що ця команда надзвичайно небезпечна, коли у них є простір, і у них було дві ситуації, коли Давіду Раї довелося блискуче втрутитись до гри. І знову ж таки, загальна історія для цього сезону — коли мають відбутись найважливіші хвилини гри, саме тоді ми вирішуємо долю зустрічі.

Щодо впливу наших гравців, які виходять з лави запасних, то я думаю, що це відображає хімію, яка панує в команді, і повагу до своєї ролі в клубі з боку кожного з них. Часто нелегко залишати певних гравців на лаві запасних. Але це футбол.

Хлопці так люблять працювати разом, що залюбки роблять це для команди. І коли граєш з таким ставленням і бажанням, така хімія дійсно може статись. І це знову ж таки стало ключовим моментом для покращення позиції, на якій ми знаходимось. Ми говоримо про ідентичність команди. Це було однією з головних речей, які я також проговорював із хлопцями, тому що вона нам знадобиться у вирішальні моменти сезону.

Я думаю, що найкраще, що ви можете зробити замість того, щоб багато говорити, це спостерігати за процесом. Озирніться навколо і подивіться, як люди реагують. Як вони говорять, як вони дивляться на вас, як вони вас оцінюють, що вони роблять, чи дивляться вони на себе, чи починають вони критикувати інших людей. Озирніться навколо, і ви дізнаєтеся про середовище та людей, які вас оточують.

І я не можу не пишатись тим, що працюю в клубі з людьми, які єдине, що вони можуть зробити, це запитати: "Що ще я можу зробити, щоб допомогти?". І коли у вас є такі люди, я не знаю, чи знадобиться ще тиждень чи два, але зрештою станеться щось хороше, бо ми на це заслуговуємо", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Арсеналом та лісабонським Спортінгом відбудеться 15 квітня.