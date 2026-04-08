Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 8 квітня 2026 року.

Лондонський Арсенал обіграла лісабонський Спортінг у першому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Очікування напруженої гри в столиці Португалії себе виправдали, оскільки команди обмінялись влучаннями в поперечини в першому таймі, тоді як у подальшому були менш гострими у власних атаках.

І зрештою "леви" після перерви занадто сильно почали притискатись до власних воріт, особливо — наприкінці зустрічі, коли після кількох непоганих атак із низкою гольових моментів зрештою пропустили в компенсований час.

Спортінг — Арсенал у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Спортінг — Арсенал 0:1

Гол: Гаверц, 90+1

Спортінг: Р. Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араухо — Сімойнш (Браганса, 62), Моріта — Катаму, Трінкан, П. Гонсалвеш (Нел, 79) — Суарес.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор (Гаверц, 70), Субіменді, Райс — Мадуеке (Доуман, 76), Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 76).

Попередження: Моріта